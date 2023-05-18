В МИЦ «Известия» расскажут о турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия»
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- В МИЦ «Известия» расскажут о турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия»
23 мая в 12:00 в МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, приуроченная к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Олейник VS Томпсон». Турнир пройдет по правилам ММА.
Участники:
- Владимир Хрюнов, промоутер турнира;
- Алексей Олейник, российский боец смешанных боевых искусств (ММА), участник главного боя;
- Оли Томпсон, британский боец ММА, участник главного боя;
- Александр Емельяненко, российский боец ММА, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, участник соглавного боя;
- Евгений Ершов, блогер, российский боец поп-ММА, участник соглавного боя;
- Иван Емельяненко, российский боец ММА, участник турнира;
- Алексей Леденев, российский дзюдоист, призер первенств Европы среди молодежи, чемпион России 2007 года, участник турнира;
- Юрий Рябой, российский боец, участник турнира;
- Ильяс Якубов, российский боец ММА, участник турнира.
Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Олейник VS Томпсон» пройдет 26 мая. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 по московскому времени.
Для аккредитации на пресс-конференцию необходимо на почту press-center@iz.ru прислать Ф.И.О., серию и номер паспорта, название издания.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4236, 4805.
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.и1, к.и57, с.и3, 3-й этаж.
Пресс-конференция пройдет в студии на 3-м этаже.