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В МИЦ «Известия» расскажут о турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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23 мая в 12:00 в МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, приуроченная к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Олейник VS Томпсон». Турнир пройдет по правилам ММА.

Участники:

  • Владимир Хрюнов, промоутер турнира;
  • Алексей Олейник, российский боец смешанных боевых искусств (ММА), участник главного боя;
  • Оли Томпсон, британский боец ММА, участник главного боя;
  • Александр Емельяненко, российский боец ММА, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, участник соглавного боя;
  • Евгений Ершов, блогер, российский боец поп-ММА, участник соглавного боя;
  • Иван Емельяненко, российский боец ММА, участник турнира;
  • Алексей Леденев, российский дзюдоист, призер первенств Европы среди молодежи, чемпион России 2007 года, участник турнира;
  • Юрий Рябой, российский боец, участник турнира;
  • Ильяс Якубов, российский боец ММА, участник турнира.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Олейник VS Томпсон» пройдет 26 мая. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 по московскому времени.

Для аккредитации на пресс-конференцию необходимо на почту press-center@iz.ru прислать Ф.И.О., серию и номер паспорта, название издания.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4236, 4805.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.и1, к.и57, с.и3, 3-й этаж.

Пресс-конференция пройдет в студии на 3-м этаже.

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