Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал дезинформацией заявления об украинском контрнаступлении. Его слова со встречи с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, которая проходит 18 мая, передает «БЕЛТА».

Глава государства подчеркнул, что дезинформация опасна в любом бою, и напомнил опыт Курской и Сталинградской битв во время Великой Отечественной войны, когда СССР удалось успешно дезинформировать противника и выиграть.

«Но, должен сказать, самая большая дезинформация — этот «контрнаступ». Никакого «контрнаступа», с моей точки зрения, нет и быть не может», — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что сторонам конфликта стоит вернуться за стол переговоров и разработать новый проект документа, чтобы остановить СВО.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 мая заявил, что стране требуется больше времени на подготовку контрнаступления. По его словам, бригады для этих целей уже сформированы, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) по-прежнему испытывают нехватку западной бронетехники, несмотря на то что она «поступает партиями».

В ответ на это эксперты издания The New York Times предположили, что в своем заявлении президент Украины зашифровал тайное послание западным странам о том, что планируемый контрудар ждет возможный провал.

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос 13 мая заявил, что российские войска имеют существенные преимущества, которые осложняют возможности для осуществления контрнаступления ВСУ. Он также указал, что киевскому режиму вряд ли когда-нибудь удастся достичь своих целей.

Специальная военная операция по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.