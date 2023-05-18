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Лукашенко назвал украинское контрнаступление дезинформацией

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал дезинформацией заявления об украинском контрнаступлении. Его слова со встречи с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, которая проходит 18 мая, передает «БЕЛТА».

Глава государства подчеркнул, что дезинформация опасна в любом бою, и напомнил опыт Курской и Сталинградской битв во время Великой Отечественной войны, когда СССР удалось успешно дезинформировать противника и выиграть.

«Но, должен сказать, самая большая дезинформация — этот «контрнаступ». Никакого «контрнаступа», с моей точки зрения, нет и быть не может», — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что сторонам конфликта стоит вернуться за стол переговоров и разработать новый проект документа, чтобы остановить СВО.

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Президент Украины Владимир Зеленский 11 мая заявил, что стране требуется больше времени на подготовку контрнаступления. По его словам, бригады для этих целей уже сформированы, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) по-прежнему испытывают нехватку западной бронетехники, несмотря на то что она «поступает партиями».

В ответ на это эксперты издания The New York Times предположили, что в своем заявлении президент Украины зашифровал тайное послание западным странам о том, что планируемый контрудар ждет возможный провал.

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос 13 мая заявил, что российские войска имеют существенные преимущества, которые осложняют возможности для осуществления контрнаступления ВСУ. Он также указал, что киевскому режиму вряд ли когда-нибудь удастся достичь своих целей.

Специальная военная операция по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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