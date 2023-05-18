Старое дерево рухнуло на лавочку с двумя женщинами в Волгограде

Часть старого дерева упала на лавочку у жилого дома в Красноармейском районе Волгограда, пострадали две женщины. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы происшествия.

Инцидент произошел в поселке Сакко и Ванцетти возле дома № 78 по улице Морской. По словам подписчиков группы «Подслушано. Волгоград. Красноармейский» во «ВКонтакте», одну женщину госпитализировали с ушибами и сотрясением мозга, вторую — с переломом руки.

По данным облздрава, которые приводит ИА «НовостиВолгограда.Ру», пострадали женщины 48 лет и 61 года. После этого случая коммунальщики спилили остальные ветки дерева и оставили лежать их возле дома, на что посетовали жильцы.

Также горожане пишут, что вокруг дома и у соседних многоэтажек много деревьев находятся в аварийном состоянии и могут упасть на людей.

Ранее в мае сообщалось, что в городе Балаково Саратовской области возбудили уголовное дело после гибели пенсионерки от упавшего дерева. На 61-летнюю женщину упала крупная ветка тополя.