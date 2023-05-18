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МИД Китая призвал не допустить конфликт крупных держав на территории Украины

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Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
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Украина не должна стать линией фронта в противостоянии крупных держав. Такую позицию выразил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ходе брифинга 18 мая.

Его заявление стало комментарием к словам экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о присоединении Украины к НАТО.

«В сложившейся ситуации всем сторонам следует сохранять спокойствие и сдержанность, избегать действий, способных усугубить и осложнить кризис», — сказал Ван Вэньбинь.

По его словам, Европа должна стремиться к стабильности, а безопасность государств должна устанавливаться путем диалога и консультаций. Именно в ходе разговора должно быть найдено решение, которое обеспечит эту стабильность в долгосрочной перспективе.

Вместе с тем Ван Вэньбинь раскритиковал расширение военных блоков. По его мнению, они нацелены защитить одну страну, при этом поставив под угрозу несколько других.

«Региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков, безопасность одной страны не может быть за счет безопасности других стран», — отметил представитель китайского МИД.

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Ранее в этот день спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями разъяснил Киеву позицию Пекина по украинскому кризису. По его словам, обе стороны конфликта должны накапливать доверие и работать над созданием условий для мирных переговоров.

Вместе с тем 4 мая замглавы МИД России Михаил Галузин рассказал, к чему может привести расширение НАТО на Восток и почему мир на Украине не нужен ни Западу, ни Киеву.

По его словам, западные страны публично делают ставку на поражение России в украинском конфликте. Тем самым они фактически сами подтверждают свою активную роль в противостоянии с Москвой. Только все боевые действия проходят на территории «западной пешки» — Украины.

Именно из-за цели Европы, а также США, уничтожить Россию, мир на Украине не будет возможен.

Говоря об идее вступления Украины в Североатлантический альянс, Галузин подчеркнул, что это маловероятной событие.

Украина подала заявку на членство в НАТО 30 сентября 2022 года и до сих пор не получила никаких значительных продвижений по этому вопросу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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