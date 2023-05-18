Телеканал viju+ Premiere покажет триллер «Покерфейс»

На viju+ Premiere стартует показ остросюжетного фильма «Покерфейс», режиссером которого стал актер Рассел Кроу. Это криминальный триллер про азартные игры, друзей, предательство и деньги. Фильм покажут впервые на телевидении. Посмотреть ленту можно будет 20 мая в 21:00.

Сюжет строится вокруг пятерых друзей детства. Они увлеклись покером еще в школе. Годы спустя двое из них — Джейк и Эндрю — создали онлайн-сервис для карточных игр и сколотили на этом миллиардное состояние. Однажды Джейк собирает в своем особняке старых друзей для последней партии в покер. Он приготовил вечер сюрпризов, но даже не подозревает, какой крутой поворот ожидается в его тщательно продуманной игре.

Сценаристом, режиссером и исполнителем роли Джейка стал популярный голливудский актер, обладатель премии «Оскар» Рассел Кроу («Гладиатор», «Игры разума»). Ему предложили режиссерское кресло за пять недель до начала съемок, а внятного сценария не дали. В интервью Кроу рассказал, что переписал сценарий за девять дней, а спустя четыре дня родилась еще одна версия. Так состоялся дебют Кроу в качестве сценариста. Параллельно он вел переговоры с актерами и проводил ночные прослушивания по видеосвязи.

Зрителей ждет встреча со звездой «Голодных игр» Лиамом Хемсвортом, который сыграл прогоревшего девелопера, и рэпером RZA («Блудливая Калифорния», «Убить Билла») в роли компаньона Джейка. А украшением мужской компании стала жена Криса Хемсворта (он же Тор и родной брат Лиама) — актриса Эльза Патаки («Форсаж 5», «Нет вестей от Бога»).

В «Покерфейсе» есть необходимые составляющие увлекательного фильма: динамичная история, личная драма героя, эмоциональный накал, внезапные повороты сюжета и неприлично высокие ставки. Добавим к этому красивые пейзажи Австралии, дорогие машины и атмосферу азартных игр. На выходе получился жанровый коктейль, ингредиентами которого стали боевик, триллер, криминал и немного драмы.

Посмотреть «Покерфейс» можно на viju+ Premiere 20 мая в 21:00.