21 мая — Международный день космоса: история и традиции праздника

Во всем мире 21 мая отмечают Международный день космоса — день, посвященный красоте и величию просторов Вселенной. Это праздник космонавтов, ученых и просто поклонников космической тематики. В 2023 году праздник приходится на воскресенье. «Известия» освещают историю и традиции знаменательного дня.

Международный день космоса – 2023 — история

Праздник появился в конце XX столетия. Американский астронавт Эндрю Томас, в то время находившийся на российской космической станции «Мир», предложил учредить знаменательный день, чествующий космическое пространство, его аномалии и тайны, а также свершения его исследователей.

Инициатива встретила поддержку в разных частях мира как у научного сообщества и представителей космической профессии, так и у простых людей, интересующихся звездной тематикой.

У самих космонавтов при этом есть собственный профессиональный праздник — День космонавтики, который отмечают 12 апреля.

Международный день космоса – 2023 — традиции

В этот день в разных странах мира проводятся научные мероприятия о загадках космоса, исследованиях космонавтов и о дальнейших планах по освоению Вселенной. На лекциях и семинарах желающие могут задать вопросы и узнать о последних достижениях в космической отрасли. На конференции и круглые столы собираются специалисты передовых стран, занимающиеся покорением и изучением космоса.

Порой в честь знаменательного дня космонавты и астронавты, пребывающие на Международной космической станции (МКС), проводят прямые трансляции. Члены экипажа демонстрируют свой быт и особенности жизни в условиях невесомости.

Кроме того, к празднику приурочены представления и акции в планетариях и тематические выставки в музеях. Часто в Международный день космоса проходят флешмобы: например, люди по всему миру машут рукой в ночное небо, «поздравляя» виновника торжества.

4 апреля в мире отмечали Международный день интернета — изобретения, в корне изменившего жизнь человека. «Известия» рассказали, как у Всемирной сети появился свой праздник и какие традиции связаны с ним.