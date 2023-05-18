Лукашенко указал на угрозу глобального конфликта из-за действий НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 мая на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ заявил, что видит в действиях НАТО угрозу глобального конфликта.

«После недавнего вхождения в альянс Финляндии и готовящегося вступления Швеции мы в очередной раз стали свидетелями расширения Североатлантического блока», — приводит агентство БелТА слова Лукашенко.

Он указал, что подобные шаги ставят мир на опасную грань глобального конфликта. По словам Лукашенко, Запад идет на эскалацию напряженности и признается, что готовится к войне.

«Центральной ареной противостояния, полем боя на нашем континенте остается Украина», — добавил белорусский президент.

15 мая в Белоруссии перевели войска противовоздушной обороны (ПВО) в степень боевой готовности номер один. При этом Лукашенко подчеркивал, что обстановка в Белоруссии не носит критического характера.

Ранее, 9 мая, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявили о готовности армии дать отпор при нарушении рубежа государства.