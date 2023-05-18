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Аксенов сообщил, что в Симферопольском районе Крыма с рельсов сошли вагоны с зерном

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В Крыму в результате ЧП на железной дороге сошли с рельсов несколько вагонов, в которых перевозилось зерно. Об этом 18 мая сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет. Движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено», — указал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что для пассажиров будет организован трансфер на автобусах. В настоящее время ведутся восстановительные работы, чтобы поскорее возобновить движение как товарных, так и пассажирских составов.

Причины произошедшего устанавливают следственные органы. По окончании расследования должно поступить заключение от управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

В пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД) уже сообщили, что инцидент произошел из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Добавляется, что угрозы экологии нет.

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Позже министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в беседе с журналистами уточнил, что неподалеку от Симферополя сошло с рельсов порядка восьми вагонов. Восстановить ж/д пути на участке запланировали уже к вечеру 18 мая.

Ранее, 2 мая, движение поездов на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега было прервано. Причиной этого в пресс-службе РЖД назвали вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, что привело к сходу локомотива и около 20 вагонов грузового поезда.

По данным экстренных служб, сошли 26 вагонов, произошел разлив селитры. В тот же день СК РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

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