Эксперт — член Королевского общества Канады Пьер Леви объяснил причины конфликта на Украине в интервью независимому изданию Eureporter 17 мая.

Леви раскритиковал политику стран Запада за их участие в конфликте. Он выразил уверенность в том, что поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) могут не только продлить военные действия, но и расширить их географию. Леви также заявил, что жители западных стран тоже косвенно вовлечены в СВО России на Украине.

«На самом деле, русские начали [СВО] не просто так. С 2014 года их чрезвычайно беспокоило будущее своей страны, на которую запад смотрел свысока. Так что нам нужно посмотреть на это в перспективе, это не просто [СВО], которая началась в феврале 2022 года», — уверен аналитик.

Пьер Леви также обеспокоен поставками западными «союзниками» вооружения ВСУ и объемом материальной помощи, предоставляемой Украине. По его мнению, таким образом Запад только подливает масло в огонь и продлевает конфликт, а также рискует расширить его географию. Он считает, что этой помощью, в частности, французские и европейские лидеры сами ставят себя в положение участника боевых действий.

Эксперт считает, что в ближайшие годы Европа будет тратить больше денег на военные расходы, и фактически она сейчас возвращается к военной экономике. Пьер Леви прогнозирует, что «проект» СВО на Украине будет продлен на годы, с учетом того, что ряд стран извлекают из этого прямую выгоду.

В заключение эксперт высказал мнение, что ситуацию нужно разрешить так, чтобы Россия не чувствовала угрозы со стороны стран Запада и НАТО.

«Она чувствует угрозу. Давайте всё-таки вспомним, что Украина — это не «страна в стратосфере». Украина была республикой в составе СССР, по сути русскоязычной, с которой Российскую Федерацию веками связывают исторические, культурные, языковые, а также семейные связи. И уже несколько лет назад вы хорошо знали, что население Украины не было в массовом порядке за вступление в НАТО», — подытожил Леви.

В этот день Financial Times сообщала также, что союзники Украины опасаются, что военная поддержка Киева скоро достигнет предела. Чиновники всё больше обеспокоены тем, какой будет поток помощи в следующем году по мере того, как США вступают в президентскую кампанию, вызывающую разногласия.

При этом США считают, что в следующие пять месяцев Киеву выпадет шанс изменить ситуацию в конфликте на Украине, сообщали журналисты этого же издания. Несколько чиновников администрации президента США Джо Байдена считают, что эта ситуация предоставляет Киеву возможность начать переговоры. Журналисты подчеркивают, что европейские и украинские чиновники подтверждают мнение США о том, что Украине вряд ли удастся в этом году достичь всех политических целей в рамках спецоперации России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.