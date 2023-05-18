В минтрансе Крыма уточнили число сошедших с рельсов вагонов

По предварительной информации, неподалеку от Симферополя сошло с рельсов порядка восьми вагонов. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в беседе с журналистами на месте происшествия.

Обстоятельства произошедшего выясняет следствие.

Восстановить ж/д пути на участке запланировали уже к вечеру 18 мая.

Инцидент произошел ранее в этот день на перегоне Симферополь — Севастополь. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал. Для пассажиров организован трансфер автобусами.

Глава региона указал, что заключение о причинах произошедшего по окончании расследования даст управление ФСБ.

В пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД) указывали, что инцидент произошел из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».