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В США предрекли последующее уничтожение Россией ЗРК Patriot на Украине

The Drive: ЗРК Patriot были обречены на атаки российских ракет из-за своего несовершенства
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Соединенным Штатам следует готовиться к новым и более серьезным атакам в отношении зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украине, так как эти системы стали магнитом для российских ракет. Об этом 17 мая написал в своей статье автор портала The Drive Тайлер Роговэй.

Журналист отмечает, что американские ЗРК Patriot были обречены на то, чтобы Россия нанесла по ним удар после того, как установит их местонахождение на Украине.

«Радары ЗРК выдают массивную электромагнитную сигнатуру, которую нетрудно обнаружить. Кроме того, даже самая «шустрая» модификация системы Patriot также довольно статична, и для ее перемещения из одного места в другое требуется определенное время», — пишет автор статьи.

Роговэй подчеркнул, что сложность и масштабность ЗРК не говорят о том, что комплекс неуязвим и его работу невозможно подавить ответной атакой. Он также добавил, что Patriot нельзя считать «чудо-оружием» и непробиваемым щитом: у этой системы есть свои несовершенства и слабые места, которыми теперь могут использовать российские военные, пишет он.

«Такова природа конфликта, особенно против такого противника, как Россия, которая все еще обладает значительными возможностями и десятилетиями работала над тем, чтобы победить именно эту систему ПРО», — приходит к выводу автор.

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Ранее, 17 мая, в Минобороны сообщили «Известиям», что в Киеве в результате российского ракетного удара с понедельника на вторник был уничтожен дивизион ЗРК Patriot производства США. По данным ведомства, уничтожены многофункциональная радиолокационная станция и пять пусковых установок ЗРК.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщали, что высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» в Киеве поражен американский комплекс Patriot. Затем в Сети появились кадры ночного удара по американскому комплексу. На записи видно, как система совершает около 30 пусков за минуту, поражая цель.

При этом официальный представитель военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что система противовоздушной обороны Patriot сохранила все свои функции.

На сегодняшний день Patriot считается самой современной системой противоракетной обороны средней дальности, которая есть в распоряжении у Запада.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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