Минтранс Крыма анонсировал восстановление поврежденного участка ж/д к вечеру

Восстановить ж/д пути под Симферополем, где ранее сошли вагоны с зерном, планируется к вечеру 18 мая. Об этом заявил глава минтранса Крыма Николай Лукашенко.

Также сегодня на этом участке будет открыто движение.

Лукашенко уточнил, что, по последней информации, с рельс сошло порядка восьми вагонов. Обстоятельства произошедшего выясняются следствием.

«Для того чтобы организовать комфортную доставку пассажиров, которые осуществляют у нас движение железнодорожным транспортом, <...> будет организована перевозка пассажиров по мультимодальной схеме: это поезд — автобус — поезд», — отметил Лукашенко.

Инцидент произошел ранее в этот день на перегоне Симферополь — Севастополь.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Как уточнила со своей стороны пресс-служба Крымской железной дороги (КЖД), инцидент произошел из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».

Основной версией, по которой произошло ЧП, является диверсия.