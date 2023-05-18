В ЛНР сообщили о запрете командования ВСУ посещать передовые позиции офицерам

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретило офицерскому составу появляться в зоне активных боевых действий, так как это несет угрозу их жизни. Об этом 18 мая сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

По данным его источников, командиры на передовых позициях войск Украины практически не бывают.

«С целью сохранения командного состава украинским офицерам среднего и старшего звена запрещено находиться в так называемой красной зоне», — указал Марочко в своем Telegram-канале.

Подполковник в отставке также отметил, что разрешение на посещение боевых позиций офицерский состав получает только в исключительных случаях и по согласованию с вышестоящим руководством.

Ранее, 16 мая, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что власти страны подозревают одного из офицеров 501-го отдельного батальона морпехов в госизмене из-за того, что 227 его подчиненных сдались в плен во время боев за Мариуполь в Донецкой Народной Республике (ДНР).

13 мая военнопленный боевик ВСУ Александр Ляшенко рассказал, что киевский режим замалчивает высокие потери личного состава ВСУ. По его словам,«жесткая» мобилизация по всей стране и упадок духа военнослужащих говорят о колоссальном числе погибших на поле боя с украинской стороны.

Днем ранее бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил «Известиям», что данным о том, что ВСУ потеряли 13 тыс. человек убитыми и 35 тыс. ранеными, верить не стоит. Сам генштаб украинской армии говорил о 150 тыс. Израильская разведка докладывала о 200 тыс., объяснил он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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