Губернатор Курской области сообщил о двух пострадавших при атаке беспилотника ВСУ
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- Губернатор Курской области сообщил о двух пострадавших при атаке беспилотника ВСУ
Два человека пострадали при атаке украинского беспилотника в Курской области. Об этом сообщил 18 мая губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Он отметил, что дрон сбросил взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково.
«По предварительной информации, два жителя получили ранения», — написал Старовойт.
Ранее, 4 апреля, Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство с беспилотника в Суземском районе Брянской области. Тогда один человек пострадал.
В том же месяце на крышу Дома культуры в селе Дроновка Курской области было сброшено взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата. Обошлось без пострадавших.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.