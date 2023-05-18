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ВС Австрии рассказали об оставшемся без сопровождения самолете Зеленского

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Фото: REUTERS/Pool/Thomas SAMSON
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Самолет, на борту которого был президент Украины Владимир Зеленский, остался без сопровождения истребителей НАТО, когда пролетал над территорией Австрии, потому что республика придерживается нейтралитета в вопросе украинского кризиса. Об этом 18 мая сообщает сайт австрийского телеканала Puls 24 со ссылкой на заявление официального представителя Вооруженных сил Австрии Михаэля Бауэра.

В Берлин из Рима Зеленский летел на транспортном самолете Airbus A319, принадлежащем немецким военно-воздушным силам (ВВС), в рамках своего европейского турне.

Из столицы Италии борт сопровождали итальянские истребители «Еврофайтер», но они прервали полет перед тем, как самолет украинского президента пересек границы воздушного пространства Австрии. В небе над Германией Зеленского встретили уже немецкие самолеты.

«Ни немецкие, ни итальянские «Еврофайтеры» не летали над территорией Австрии», — сообщил Бауэр.

Журналисты подчеркивают, что борт с Зеленским находился в австрийском воздушном пространстве короткое время, при этом у немецкого Airbus есть постоянное разрешение на транзит от Вены. В публикации подчеркивается, что если бы Италия и ФРГ отправили бы Австрии соответствующий запрос, они бы также могли получить разрешение на полет от австрийских властей. По словам Бауэра, для военных самолетов нужны индивидуальные разрешения.

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Зеленский прибыл в Берлин в ночь на 14 мая. Его визит в Германию стал первым с момента начала проведения РФ спецоперации по защите Донбасса.

Там он встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером во Дворце Бельвю.

В правительственном квартале Берлина с Зеленским встретился канцлер Германии Олаф Шольц. Для этого были приняты все возможные меры по охране района города, который был оцеплен полицией. На крышах домов находились снайперы, внизу стояли полицейские вертолеты и пожарные машины.

О том, что Зеленский прибудет в Германию, стало известно еще 3 мая. В тот же день T-Online сообщал, что поездка президента Украины в Германию могла не состояться из-за утечки информации о ней в СМИ. Источник в украинском руководстве рассказал порталу, что правительство Киева гневно отреагировало на опубликованные материалы. Позднее полиция Берлина начала расследование утечки информации о визите Зеленского в ФРГ.

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