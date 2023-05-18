ВС Австрии рассказали об оставшемся без сопровождения самолете Зеленского

Самолет, на борту которого был президент Украины Владимир Зеленский, остался без сопровождения истребителей НАТО, когда пролетал над территорией Австрии, потому что республика придерживается нейтралитета в вопросе украинского кризиса. Об этом 18 мая сообщает сайт австрийского телеканала Puls 24 со ссылкой на заявление официального представителя Вооруженных сил Австрии Михаэля Бауэра.

В Берлин из Рима Зеленский летел на транспортном самолете Airbus A319, принадлежащем немецким военно-воздушным силам (ВВС), в рамках своего европейского турне.

Из столицы Италии борт сопровождали итальянские истребители «Еврофайтер», но они прервали полет перед тем, как самолет украинского президента пересек границы воздушного пространства Австрии. В небе над Германией Зеленского встретили уже немецкие самолеты.

«Ни немецкие, ни итальянские «Еврофайтеры» не летали над территорией Австрии», — сообщил Бауэр.

Журналисты подчеркивают, что борт с Зеленским находился в австрийском воздушном пространстве короткое время, при этом у немецкого Airbus есть постоянное разрешение на транзит от Вены. В публикации подчеркивается, что если бы Италия и ФРГ отправили бы Австрии соответствующий запрос, они бы также могли получить разрешение на полет от австрийских властей. По словам Бауэра, для военных самолетов нужны индивидуальные разрешения.

Зеленский прибыл в Берлин в ночь на 14 мая. Его визит в Германию стал первым с момента начала проведения РФ спецоперации по защите Донбасса.

Там он встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером во Дворце Бельвю.

В правительственном квартале Берлина с Зеленским встретился канцлер Германии Олаф Шольц. Для этого были приняты все возможные меры по охране района города, который был оцеплен полицией. На крышах домов находились снайперы, внизу стояли полицейские вертолеты и пожарные машины.

О том, что Зеленский прибудет в Германию, стало известно еще 3 мая. В тот же день T-Online сообщал, что поездка президента Украины в Германию могла не состояться из-за утечки информации о ней в СМИ. Источник в украинском руководстве рассказал порталу, что правительство Киева гневно отреагировало на опубликованные материалы. Позднее полиция Берлина начала расследование утечки информации о визите Зеленского в ФРГ.