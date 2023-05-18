Корреспондент «Известий» показал видео с места схода вагонов с зерном с рельсов в Крыму

Корреспондент «Известий» Николай Аксенов в четверг, 18 мая, снял видео на месте схода вагонов с зерном с рельсов в Крыму и рассказал о деталях произошедшего.

«ЧП произошло между станцией Чистенькая — это пригород Симферополя, и крымской столицей. Сейчас на месте работают правоохранительные органы, а также ремонтные бригады. Территория по периметру полностью оцеплена», — сообщил он.

На кадрах видно вагоны, которые сошли с рельс. В данный момент на место ЧП уже прибыли правоохранители, сейчас они осматривают территорию вместе со служебными собаками.

«Мы насчитали пока что шесть [опрокинувшихся] вагонов с зерном», — уточняет корреспондент.

Правоохранители рассматривают все версии случившегося, но основной остается диверсия.

Инцидент произошел ранее в этот день. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами.

Как уточнила со своей стороны пресс-служба Крымской железной дороги (КЖД), инцидент произошел из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».