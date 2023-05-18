Минобороны: ударом «Кинжала» 16 мая в Киеве уничтожено пять пусковых установок ЗРК Patriot

Российские войска при помощи гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» 16 мая уничтожили пять пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщили в Минобороны России.

«В результате удара <...> были поражены и полностью уничтожены: многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot», — говорится в заявлении оборонного ведомства, опубликованном 17 мая в Telegram-канале.

При этом изначально сообщалось, что подбить удалось только одну установку.

Позже в Сети появились кадры ночного уничтожения американского зенитно-ракетного комплекса Patriot российским «Кинжалом». На записи видно, как система совершает около 30 пусков за минуту, поражая цель.

После этого официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что система противовоздушной обороны Patriot сохраняет все свои рабочие функции.

Однако экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Россия ликвидировала очень важные цели под Киевом, это доказывают сильные взрывы под украинской столицей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.