В ЛНР заявили об усилении атак ВСУ дронами на краснолиманском направлении
На краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили атаки дронами-камикадзе и ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом в четверг, 18 мая, заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
«На участке Кременная — Сватово отмечается увеличение использования украинскими боевиками различных беспилотных летательных аппаратов», — цитирует его ТАСС.
По его словам, чаще ВСУ используют разведывательные дроны. Однако они также применяют ударные и дроны-камикадзе.
Марочко 17 мая заявлял о том, что российские войска фиксируют активное использование кочующих огневых средств подразделениями ВСУ на краснолиманском направлении в зоне спецоперации.
15 мая начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российская авиация нанесла удары по опорным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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