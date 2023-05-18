ВСУ выставляют посты ПВО на крышах домов из-за нехватки средств обнаружения
Из-за нехватки средств обнаружения Вооруженные силы Украины (ВСУ) выставляют посты противовоздушной обороны (ПВО) на крышах высотных зданий. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.
«В крупных населенных пунктах Украины на крышах высотных зданий начали выставлять дополнительные противовоздушные посты наблюдения», — написал он в своем Telegram-канале.
Ссылаясь на данные разведки, Марочко рассказал, что расчеты состоят из двух-трех человек с оптическими средствами наблюдения и радиостанциями.
По словам офицера, предполагается, что при обнаружении воздушной цели украинские военнослужащие оповещают расчеты зенитных комплексов, и потом запускается радиолокационная станция ПВО.
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