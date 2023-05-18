ВСУ выставляют посты ПВО на крышах домов из-за нехватки средств обнаружения

Из-за нехватки средств обнаружения Вооруженные силы Украины (ВСУ) выставляют посты противовоздушной обороны (ПВО) на крышах высотных зданий. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

«В крупных населенных пунктах Украины на крышах высотных зданий начали выставлять дополнительные противовоздушные посты наблюдения», — написал он в своем Telegram-канале.

Ссылаясь на данные разведки, Марочко рассказал, что расчеты состоят из двух-трех человек с оптическими средствами наблюдения и радиостанциями.

По словам офицера, предполагается, что при обнаружении воздушной цели украинские военнослужащие оповещают расчеты зенитных комплексов, и потом запускается радиолокационная станция ПВО.

Ночью 18 мая мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах, прогремевших в столице. Ранее этим же днем о взрывах сообщали в Харькове и области.

17 мая в Сети опубликовали видео ракетного удара Вооруженных сил России по крупному складу боеприпасов в Николаеве. Спустя некоторое время началась детонация боеприпасов.

16 мая Минобороны РФ сообщило, что высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве был поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.