Реклама
Прямой эфир
Мир
NYT рассказала о запрете украинским пилотам тренироваться эксплуатации F-16
Армия
Минобороны показало пуски ракет Су-25 с малых высот по объектам и технике ВСУ
Экономика
Мошенники придумали новую схему с получением кредитов
Мир
Посол Антонов заявил о попытках США навести смуту в российском обществе
Общество
В Южно-Сахалинске заметили молодого медведя в одном из районов
Общество
Напавший на сотрудника УФСИН мужчина задержан
Общество
Синоптики спрогнозировали до 27 градусов тепла в Московском регионе в четверг
Происшествия
Пожар охватил здание в Красногвардейском районе Петербурга
Происшествия
Жителя Биробиджана арестовали по подозрению в шпионаже для СБУ
Мир
Жители Германии устроили митинг в поддержку лидера Pink Floyd
Экономика
В Госдуме предложили запретить фурам из Польши проезд по РФ
Мир
Посольство заявило об игнорировании США террористических действий Украины
Мир
В столице Турции сильный шторм разрушил несколько домов и мечетей

Москвичка попала в реанимацию с тяжелыми ожогами после шашлыков на природе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительницу Москвы госпитализировали с серьезными ожогами, которые она получила во время жарки шашлыков. Причиной вспыхнувшего пламени мог быть паленый розжиг, рассказали 18 мая в беседе с «Известиями» соседи пострадавшей.

«Начала разжигать мангал жидкостью, потом зажгла и решила поставить емкость из-под розжига вниз. И все вспыхнуло. Во-первых, было сухо. Во-вторых, загорелась одежда», — рассказала одна из соседок.

По словам мамы пострадавшей, один из парней сразу прикрыл лицо девушки руками и опрокинул на землю, чтобы сбить пламя с одежды.

Другая соседка сообщила, что, когда девушка поставила бутылку с розжигом вниз, та взорвалась. Женщина предполагает, что жидкость могла быть некачественной.

«Она сейчас в реанимации. Увозили ее вчера на вертолете, отправили в московскую городскую больницу. Сведений никаких нет», — добавила она.

По данным Telegram-канала «112», пострадавшую доставили в больницу с ожогами I–III степени головы, лица, шеи, туловища, рук и ног.

Убавить огня: в России обновят противопожарные правила
Изменения затронут дачников, многодетных и любителей пиротехники

Ранее, 11 мая, постоялец одной из гостиниц Советского района Красноярска чуть не спалил здание из-за шашлыков. Администратор отеля рассказала, что мужчина пытался разжечь мангал при помощи бензина, в результате чего огонь повредил стену гостиницы.

В мае эксперты напомнили о запретах при жарке шашлыка на даче. Среди них — запрет на разведения огня менее чем за 15 м до любого строения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023