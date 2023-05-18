Москвичка попала в реанимацию с тяжелыми ожогами после шашлыков на природе

Жительницу Москвы госпитализировали с серьезными ожогами, которые она получила во время жарки шашлыков. Причиной вспыхнувшего пламени мог быть паленый розжиг, рассказали 18 мая в беседе с «Известиями» соседи пострадавшей.

«Начала разжигать мангал жидкостью, потом зажгла и решила поставить емкость из-под розжига вниз. И все вспыхнуло. Во-первых, было сухо. Во-вторых, загорелась одежда», — рассказала одна из соседок.

По словам мамы пострадавшей, один из парней сразу прикрыл лицо девушки руками и опрокинул на землю, чтобы сбить пламя с одежды.

Другая соседка сообщила, что, когда девушка поставила бутылку с розжигом вниз, та взорвалась. Женщина предполагает, что жидкость могла быть некачественной.

«Она сейчас в реанимации. Увозили ее вчера на вертолете, отправили в московскую городскую больницу. Сведений никаких нет», — добавила она.

По данным Telegram-канала «112», пострадавшую доставили в больницу с ожогами I–III степени головы, лица, шеи, туловища, рук и ног.

Ранее, 11 мая, постоялец одной из гостиниц Советского района Красноярска чуть не спалил здание из-за шашлыков. Администратор отеля рассказала, что мужчина пытался разжечь мангал при помощи бензина, в результате чего огонь повредил стену гостиницы.

В мае эксперты напомнили о запретах при жарке шашлыка на даче. Среди них — запрет на разведения огня менее чем за 15 м до любого строения.