Кличко сообщил о взрывах в Киеве

В Киеве прогремело несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко 18 мая.

По его словам, экстренные службы направились на места происшествий. Пострадавших нет.

Ранее этим же днем о взрывах сообщали в Харькове и области. Вечером 17 мая также стало известно о взрывах в Одессе. До этого воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Харьковской и подконтрольной киевскому режиму Херсонской областях.

В этот же день в Сети опубликовали видео ракетного удара Вооруженных сил России по крупному складу боеприпасов в Николаеве. Спустя некоторое время началась детонация боеприпасов.