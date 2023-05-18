Жан-Пьер прервала брифинг после вопроса о расследовании ФБР против Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась от комментариев и поспешно покинула брифинг после вопроса о заключении спецпрокурора Джона Дарэма о том, что у ФБР не было «фактических доказательств» для расследования президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году о потенциальных связях с Россией. Об этом сообщил телеканал Fox News 16 мая.

Журналист спросил у Жан-Пьер о реакции Белого дома на расследование, пресс-секретарь же перенаправила этот вопрос минюсту. На это журналист спросил: «Президент [США Джо Байден] часто говорит о том, как он хочет, чтобы министерство юстиции и ФБР оставались независимыми. В этом докладе, как представляется, говорится об обратном. Согласен ли он со специальным прокурором Дарэмом в том, что в ФБР должны произойти кардинальные изменения?»

После этого вопроса пресс-секретарь поспешно закрыла папку, вновь посоветовав задавать такие вопросы минюсту.

«Это не то, о чем я собираюсь говорить с трибуны. Как вы только что сказали в своем вопросе, мы верим в независимое министерство юстиции. Это то, что президент говорил, когда баллотировался, и это то, что президент говорил последние два года», — добавила она перед уходом.

Пользователи социальных сетей раскритиковали такую реакцию за игнорирование как Белого дома, так и собственной истории Жан-Пьер с обвинениями в сговоре с Россией.

Спецпрокурор США Джон Дарэм 16 мая заключил, что у ФБР не было «фактических доказательств» для расследования президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году о потенциальных связях с Россией. Оно было основано на неподтвержденных данных.

Сам Трамп после продолжительного исследования Дарэма написал, что в итоге ФБР пришло к выводу о том, что не следовало начинать расследование о его связях с Россией. «Другими словами, американское общество было обмануто», — указал он.

Москва со своей стороны не раз отвергала безосновательные и бездоказательные обвинения во вмешательстве в американские выборы, называя их частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах.

Так, 16 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя доклад Дарэма, указал, что США уже не впервые заряжают мощное расследование, а потом приходят к выводу, что Россия ни при чем. Он подчеркнул, что это лишний раз подтверждает абсурдность обвинений в сторону России, которые звучали на разных уровнях.

Расследование ФБР под названием Crossfire Hurricane было начато 31 июля 2016 года. Сотрудники бюро на основе компромата на Трампа получили ордер на слежку за его окружением в рамках закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA).