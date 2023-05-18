Пенсионер умер в результате драки в супермаркете Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге днем 17 мая в одном из супермаркетов произошел конфликт, в ходе которого умер 71-летний мужчина. «Известия» публикуют кадры с места трагедии.

Как сообщает канал 78.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по региону, конфликт начался из-за забытой барсетки в магазине «Пятерочка» на Новочеркасском проспекте. 35-летний мужчина, вернувшись в супермаркет за своей вещью, обнаружил ее в руках дедушки. Решив, что пенсионер хочет украсть барсетку, молодой петербуржец нанес ему несколько ударов и скрылся.

71-летнему мужчине стало плохо, и он упал возле стеллажа с продуктами. Приехавшие на место медики констатировали его смерть.

Известно, что нападавшего задержали правоохранительные органы. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 13 мая, в Волгограде трое подростков избили 34-летного местного жителя, сделавшего им замечание после того, как несовершеннолетние совершили кражу в магазине. Мужчина был госпитализирован. В отношении подростков возбудили уголовное дело.