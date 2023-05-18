В Перми на форуме рассказали о культурных особенностях регионов России

Первый в России Форум гостеприимства открылся в Перми 17 мая. Участники из каждого региона смогли рассказать о культурных особенностях своей малой родины и ее туристическом потенциале. «Известия» публикуют кадры с этого мероприятия.

Замглавы департамента спорта и туризма по Чукотскому автономному округу Максим Власов показал работы мастеров-косторезов своего региона, которые выполнены из кости моржа. Он подчеркнул, что рисунки на кости сначала делаются набивкой, а уже после прорисовываются красками.

Никита Зеленюк из Верхотурья Свердловской области открыл свой бизнес, чтобы возродить старинное ремесло своей родины. Поташное искусство — мыловарение на козьем молоке — было известно еще в 1836 году, а сегодня предприниматель продолжает традиции изготовления натурального мыла.

Главный специалист ГАО ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» Олег Манзик рассказал «Известиям», как можно пройти посвящение в нефтяники и попробовать «уху с нефтью».

«Изначально нефть добывалась, ее искали, но вместо этого нашли термальные источники. Это одна из наших фишек. <…> Мы проводим экскурсии, люди могут почувствовать себя в роли человека, который добывает нефть, нефтяника. Или можно пройти посвящение в нефтяники, сварить уху, которая готовится на основе нефти, то есть уху с нефтью, как мы обычно говорим», — поделился Олег Манзик.

По словам заместителя председателя правительства Пермского края Алексея Черникова, Форум гостеприимства является одним из флагманских событий в Перми. Он также отметил, что в мероприятии приняли участие гости из новых регионов России.

Ранее «Известия» публиковали архитектуру программы российского туристического форума «Путешествуй!», который пройдет с 8 по 11 июня 2023 года на ВДНХ в Москве. Деловая часть форума будет посвящена вопросам привлечения инвестиций в развитие туристической отрасли, государственно-частному партнерству. Различные дегустации и мастер-классы тоже будут. Свое участие в форуме планируют практически 80% субъектов каждого федерального округа России.