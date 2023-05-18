В Южно-Сахалинске заметили молодого медведя в одном из районов
В Южно-Сахалинске в районе «Поле чудес» заметили молодого медведя. Кадрами поделился Telegram-канал «Ворона Карловна» 18 мая.
На видео животное сидит и завтракает лопухами, не обращая внимания на людей рядом.
«Косолапого не пугал ни лай собак, ни крепкое русское словцо», ― говорится в публикации.
16 мая специалисты Барышского лесничества в Ульяновской области во время патрулирования лесных участков обнаружили отпечаток лап краснокнижного медведя. Уточнялось, что этой весной хищники также встречались в Инзенском, Майнском и Кузоватовском районах.