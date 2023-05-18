Проблемы с водой вызвали массовые беспорядки в южноафриканском Вентербурге

Трасса N1 в южноафриканском городе Вентербурге была закрыта в целях безопасности автомобилистов 17 мая из-за массовых протестов. Протестующие перекрыли дорогу камнями и горящими покрышками из-за неудовлетворительного ответа муниципалитета о воде, сказано в сообщении полицейской службы Южно-Африканской Республики.

Представитель местной полиции Стивен Такенг объяснил, что протест начался 16 мая примерно в 14:30, когда около 350 разгневанных жителей Ммамахабане подошли к муниципальным учреждениям, чтобы потребовать воды. Не дождавшись ответа, они забаррикадировали дороги N1 и R70.

В среду, 17 мая, выступления протестующих продолжились. На месте для контроля ситуации находятся наряды полиции и группа быстрого реагирования. По данным портала OFm, был зафиксирован один противозаконный акт, арестованы шесть человек.

Ранее в апреле массовые беспорядки произошли в африканском Судане. Ситуация в стране обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Мохаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.