Посол Антонов заявил о попытках США навести смуту в российском обществе

Соединенные Штаты за невозможностью поразить РФ пытаются навести смуту в российском обществе. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов 18 мая, комментируя видеоролик ЦРУ с призывом к россиянам делиться чувствительной информацией с американской спецслужбой.

Он указал, что это не первая «наглая провокация» американских спецслужб. Так, на территории посольства при использовании портала YouTube появляется реклама в виде вербовочных видеороликов от имени ФБР. Антонов отметил, что речь идет о скоординированной кампании в рамках развязанной против России гибридной войны.

«Провалив свой санкционный блицкриг и понимая невозможность нанести нам военное поражение, [недоброжелатели на Западе] стараются посеять смуту в российском обществе. Задача ― сделать так, чтобы у нас было всё перевернуто вверх дном, а мы сами себе больше не верили. Тогда, дескать, можно брать Россию голыми руками», ― приводятся слова Антонова в Telegram-канале диппредставительства.

По словам Антонова, «этот номер не пройдет», так как специальная военная операция (СВО) пользуется консенсусной поддержкой среди граждан и политических сил России.

15 мая телеканал CNN указал на попытки ЦРУ вербовки россиян путем размещения пропагандистских видеороликов в мессенджере Telegram. Сотрудники разведслужбы создали канал и опубликовали видео на русском языке, которое заканчивается инструкциями о том, как анонимно и безопасно связаться с ЦРУ.

Телеканал также привел слова чиновника, который рассказал, что ЦРУ надеются, что россияне, имеющие доступ к ценной информации, свяжутся с ними.

На следующий день, 16 мая, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сведения о том, что ЦРУ предлагало россиянам передавать информацию. Он заявил, что российские спецслужбы мониторят действия ЦРУ.

17 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки ЦРУ вести агитационную и вербовочную деятельность в РФ не останутся без должного ответа российской стороны. Она обратила внимание на то, что такие шаги показывают уровень полета мысли США и являются индикатором резко возросшей активности на этом треке государства, являющегося недружественным.

Еще 23 ноября прошлого года газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление замглавы ЦРУ Дэвида Марлоу написала о планах ведомства вербовать граждан РФ, недовольных специальной военной операцией на Украине. Отмечалось, что ЦРУ «открыто к сотрудничеству» и «ищет по всему миру» россиян из этой категории.