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Жителя Биробиджана арестовали по подозрению в шпионаже для СБУ

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Жителя Биробиджана, которого подозревают в сборе информации для Службы безопасности Украины (СБУ), арестовали правоохранители. Об этом стало известно в четверг, 18 мая.

«Следственным подразделением УФСБ России по Еврейской автономной области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией). По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде ареста», — рассказали в пресс-службе УФСБ по Еврейской автономной области «РИА Новости» .

В ведомстве сообщили, что мужчина сотрудничал с СБУ «на материальной основе» и проводил сбор сведений о деятельности российской армии в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Мужчину также подозревают в поиске исполнителей для совершения диверсий на транспортной инфраструктуре.

Известно, что по статье 275.1 УК РФ максимальный срок лишения свободы составляет восемь лет.

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16 мая ФСБ задержала гражданку Украины за сбор данных о Вооруженных силах Российской Федерации. В ходе обысков у задержанной изъяли электронные устройства, в которых обнаружена информация о месте дислокации и деятельности российских военнослужащих группировки «Восток».

14 мая «Известия» рассказали о способах вербовки детей для шпионажа и диверсионной деятельности для ВСУ. Несовершеннолетним в Сети предлагали «выполнять задания за деньги».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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