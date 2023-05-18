Жителя Биробиджана арестовали по подозрению в шпионаже для СБУ

Жителя Биробиджана, которого подозревают в сборе информации для Службы безопасности Украины (СБУ), арестовали правоохранители. Об этом стало известно в четверг, 18 мая.

«Следственным подразделением УФСБ России по Еврейской автономной области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией). По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде ареста», — рассказали в пресс-службе УФСБ по Еврейской автономной области «РИА Новости» .

В ведомстве сообщили, что мужчина сотрудничал с СБУ «на материальной основе» и проводил сбор сведений о деятельности российской армии в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Мужчину также подозревают в поиске исполнителей для совершения диверсий на транспортной инфраструктуре.

Известно, что по статье 275.1 УК РФ максимальный срок лишения свободы составляет восемь лет.

16 мая ФСБ задержала гражданку Украины за сбор данных о Вооруженных силах Российской Федерации. В ходе обысков у задержанной изъяли электронные устройства, в которых обнаружена информация о месте дислокации и деятельности российских военнослужащих группировки «Восток».

14 мая «Известия» рассказали о способах вербовки детей для шпионажа и диверсионной деятельности для ВСУ. Несовершеннолетним в Сети предлагали «выполнять задания за деньги».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.