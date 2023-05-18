Напавший на сотрудника УФСИН мужчина задержан

Подозреваемый в нападении на сотрудника УФСИН в Москве задержан. Об этом в четверг, 18 мая, сообщила столичная прокуратура.

«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в опубликованном в Telegram-канале ведомства сообщении.

Расследование уголовного дела также находится на контроле у прокуроров.

Вечером 17 мая 18-летний молодой человек, находясь в квартире жилого дома, расположенного на Кленовом бульваре, нанес ножевые ранения в область шеи и живота инспектору УФСИН, который пришел к нему для осуществления контроля за решением суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Позже в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).