В Санкт-Петербурге машина ДПС повисла на дорожном ограждении после ДТП

В Приморском районе Санкт-Петербурга после столкновения с легковушкой машина ДПС врезалась в дорожное ограждение и повисла на нем, о чем сообщил канал 78.ru вечером в среду, 17 мая.

Отмечается, что полицейские ехали оформлять ДТП с пострадавшими, когда столкнулись с автомобилем Hyundai Starex, за рулём которого была женщина. В аварии никто не пострадал.

Как отмечается в материале, 38-летняя петербурженка двигалась по улице Савушкина и решила повернуть на Туристскую, но не заметила машину ДПС. Она уже признала свою вину в аварии.

Позже стало известно, что машина правоохранителей проезжала перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора.

В этот же день в Москве на пересечении Боровского шоссе и улицы Летчика Грицевца столкнулись две легковые машины. В аварии пострадал один человек. Обстоятельства случившегося выясняются.