Третьяковка показала графические приобретения последних 20 лет

Выставка «Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова» открывается в Новой Третьяковке в четверг — она включила в себя порядка 250 произведений, многие из которых были приобретены или получены галереей в дар в последние 20 лет.

«Историю графики мы представляем на материале поступлений, поэтому мы были определенным образом связаны этими дарами и приобретениями двух десятилетий. Например, работ Анатолия Зверева к нам за этот период не поступало, поэтому его здесь нет. Но к нам попали работы его замечательных современников, и мне кажется, что всё равно наша картина является достаточно полной», — сказала «Известиям» куратор выставки Александра Струкова.

Как отметила в ходе пресс-показа накануне открытия выставки ученый секретарь Третьяковской галереи Татьяна Юдкевич, за 20 лет музей получил около 3 тыс. произведений графики. В общей сложности в фондах сейчас находится 50 тыс. таких работ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 18 мая, в 10:00:

Рисунка игра: Третьяковка показала приобретенную графику