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Эксперт рассказал о значении ракетных ударов по украинским тыловым складам

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Вооруженные силы РФ ракетными ударами по тыловым складам уничтожают помощь западных стран, которая накапливалась долгие месяцы, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Тылы сражений: российская армия нанесла удар по украинским резервам и складам
Результативные атаки удаленных от линии боевого соприкосновения объектов осложнят ВФУ подготовку наступления

Так он прокомментировал сообщение Минобороны РФ от 17 мая о точном ракетном ударе по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаеве.

«В ходе подготовки к наступательным операциям противник аккумулировал большие запасы вооружений и боеприпасов. Они были нужны для обеспечения украинских формирований всем необходимым в ходе контрнаступления и в период после него. Потеря таких складов очень болезненна», — отметил эксперт.

Он указал на тот факт, что после уничтожения крупных складов давно обещанное решающее контрнаступление ВФУ «так и не началось, хотя его никто не отменял». Леонков также рассказал, что ВС РФ стали лучше находить арсеналы противника. По его словам, это заслуга нашей разведки, в том числе и космической — противник предпринимает все меры по сохранению секретности, но мы его переигрываем.

Эксперт отметил, что для Украины эти ресурсы очень важны: помощь Запада не может продолжаться вечно.

«Снаряды и вооружение давали под выполнение конкретных задач, а их не видно. Украина говорит, что она ведет контрнаступление, у нее есть успехи, но они исключительно медийные», — отметил он.

По словам Леонкова, вливать средства просто так в ВФУ страны Запада не будут. Также он отметил, что против Украины играет уничтожение зенитного комплекса Patriot в Киеве.

«Это огромный провал для их пропаганды, большие имиджевые издержки для американцев», — считает он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Уверенной наводкой: ВС РФ уничтожили крупный арсенал в Николаеве

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