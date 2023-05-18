Эксперт рассказал о значении ракетных ударов по украинским тыловым складам

Вооруженные силы РФ ракетными ударами по тыловым складам уничтожают помощь западных стран, которая накапливалась долгие месяцы, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Так он прокомментировал сообщение Минобороны РФ от 17 мая о точном ракетном ударе по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаеве.

«В ходе подготовки к наступательным операциям противник аккумулировал большие запасы вооружений и боеприпасов. Они были нужны для обеспечения украинских формирований всем необходимым в ходе контрнаступления и в период после него. Потеря таких складов очень болезненна», — отметил эксперт.

Он указал на тот факт, что после уничтожения крупных складов давно обещанное решающее контрнаступление ВФУ «так и не началось, хотя его никто не отменял». Леонков также рассказал, что ВС РФ стали лучше находить арсеналы противника. По его словам, это заслуга нашей разведки, в том числе и космической — противник предпринимает все меры по сохранению секретности, но мы его переигрываем.

Эксперт отметил, что для Украины эти ресурсы очень важны: помощь Запада не может продолжаться вечно.

«Снаряды и вооружение давали под выполнение конкретных задач, а их не видно. Украина говорит, что она ведет контрнаступление, у нее есть успехи, но они исключительно медийные», — отметил он.

По словам Леонкова, вливать средства просто так в ВФУ страны Запада не будут. Также он отметил, что против Украины играет уничтожение зенитного комплекса Patriot в Киеве.

«Это огромный провал для их пропаганды, большие имиджевые издержки для американцев», — считает он.

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Уверенной наводкой: ВС РФ уничтожили крупный арсенал в Николаеве