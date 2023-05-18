Эксперты объяснили безосновательность клише о конкуренции КНР и РФ в Центральной Азии

Россия и Китай долгое время играли в Центральной Азии (ЦА) взаимодополняющие роли — поставщика безопасности и движущей силы экономического развития, и эта базовая логика не изменилась. А нарратив Запада о том, что экспансия Китая в Центральную Азию является попыткой конкурировать с влиянием там России, — не более чем желание вбить клин в отношения Москвы и Пекина. Такое мнение «Известиям» высказал замдиректора Института исследований глобального управления при Шанхайском институте международных исследований Чжао Лун.

«По мнению Китая, помимо связей в области безопасности, основанных на ОДКБ, страны ЦА поддерживают тесные исторические, этнические и культурные связи с Россией, и эти отношения не могут быть заменены другими странами. Кроме того, КНР и РФ активно обмениваются мнениями на двусторонних и многосторонних платформах, чтобы гарантировать, что обе стороны смогут использовать свои соответствующие преимущества для достижения синергетического эффекта на развитие в регионе», — отметил китайский эксперт.

В свою очередь, заведующая сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Дина Малышева напомнила, что центральноазиатские страны придерживаются политики многовекторности и ориентируются на разные центры силы в экономическом плане.

«И они заинтересованы в том, чтобы не дать никакому центру доминировать в их политике и экономике. Сегодня у ЦА и России достаточно высокая степень экономического взаимодействия, и нельзя сказать, что Китай на этом поле обскакал Россию», — пояснила эксперт.

Она добавила, что клише о конкуренции Москвы и Пекина за влияние в регионе опровергается, в частности, и тем фактом, что еще несколько лет назад две страны договорились о сопряжении китайского мегапроекта «Пояс и путь» с интеграционным объединением ЕАЭС. Да и главная задача Китая в ЦА — использование территории пяти стран региона для транзита своих товаров в Европу — невозможна без участия России.

18–19 мая в китайском городе Сиань пройдет первый саммит лидеров Китая и пяти республик Центральной Азии.

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