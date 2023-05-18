Возбуждено уголовное дело после нападения мужчины на сотрудника УФСИН
Уголовное дело возбуждено после нападения молодого человека на сотрудника управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН). Об этом сообщил столичный Следственный комитет (СК) в своем Telegram-канале в среду, 17 мая.
Уточняется, что возбуждено оно по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).
Столичная прокуратура поставила расследование инцидента на контроль, отмечается в Telegram-канале ведомства.
Вечером 17 мая 18-летний молодой человек, находясь в квартире жилого дома, расположенного на Кленовом бульваре в Москве, нанес ножевые ранения в область шеи и живота инспектору УФСИН, который пришел к нему для осуществления контроля за решением суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.
Злоумышленник с места совершения преступления скрылся, его разыскивают.