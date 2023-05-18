На Украине сообщили о взрывах в Харькове и области
Взрывы прозвучали в Харькове и области. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Как пишет Klymenko Times в своем Telegram-канале, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.
Вечером 17 мая также стало известно о взрывах в Одессе. До этого воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Харьковской и подконтрольной киевскому режиму Херсонской областях.
В этот же день в Сети опубликовали видео ракетного удара Вооруженных сил России по крупному складу боеприпасов в Николаеве. Спустя некоторое время началась детонация боеприпасов.