Klymenko Time: взрывы произошли в Одессе

Воздушная тревога была объявлена вечером среды, 17 мая, в Одессе. Также стало известно о взрывах, указано в посте украинского издания Klymenko Time в Telegram.

«Сообщают о взрывах в Одессе. В регионе объявлена воздушная тревога», — говорится в Telegram-канале.

Ранее воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Харьковской и подконтрольной киевскому режиму Херсонской областях. 16 мая в Киеве прогремели взрывы. Воздушную тревогу объявили на территории всей Украины.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.