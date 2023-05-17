Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия уничтожила под Киевом крайне уязвимые цели

Россия ликвидировала важные цели под Киевом, судя по сильным взрывам. Об этом в среду, 17 мая, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

«Под Киевом русские попали по очень важным уязвимым местам, разнеся их в пух и прах. Если вам попадались какие-либо видео оттуда, вы наверняка наблюдали довольно сильные взрывы, а это говорит о том, что российская разведка работает превосходно», — сказал он.

Макгрегор отметил, что почти все ракетные удары российской армии пришлись на склады с боеприпасами и новым западным оружием, в частности ракет Storm Shadow и систем противоракетной обороны Patriot.

«Россияне точно знают местонахождение всего новоприбывшего вооружения, места концентрации бронетехники из Германии, США, Великобритании — и уничтожают задолго до того, как это попадает непосредственно на поле боя», — заметил полковник.

Он также подчеркнул, что Москва стремится ослабить противовоздушную оборону Киева для последующей интенсивной работы авиации. По его мнению, «Россия в этом преуспела».

Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что в Киеве в результате российского ракетного удара с понедельника на вторник был уничтожен дивизион зенитно-ракетных установок (ЗРК) Patriot. Уточнялось, что ликвидированы многофункциональная радиолокационная станция и пять пусковых установок комплекса.

В Сети появились кадры ночного удара по американскому комплексу. На записи видно, как система совершает около 30 пусков за минуту, поражая цель.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.