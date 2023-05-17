В Москве человек пострадал при столкновении двух легковушек

В Москве произошло столкновение двух легковых машин, о чем сообщили в столичном дептрансе в среду, 17 мая. По информации «Известий», есть один пострадавший.

Отмечается, что авария произошла на пересечении Боровского шоссе и улицы Летчика Грицевца. Сейчас на месте работают оперативные службы города, обстоятельства случившегося устанавливаются.

В этот же день в Рязани при столкновении с легковым автомобилем Mitsubishi Lancer пострадали водитель и пассажир мотоцикла Suzuki. Они были госпитализированы.