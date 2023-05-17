В Москве начали определять рассеянный склероз при помощи нейросетей

Новый сервис искусственного интеллекта, способного распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии головного мозга, заработал в Москве. Об этом в среду, 17 мая, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Теперь нейросети помогают врачам в поиске признаков рассеянного склероза на лучевых снимках. Это опасное неврологическое заболевание обычно начинает развиваться в молодом возрасте и со временем может привести к тяжелой инвалидности», — приводит слова Раковой агентство городских новостей «Москва».

При помощи технологий ИИ медики смогут увеличить скорость и точность его диагностики на МРТ головного мозга. Так, умные алгоритмы уже задействованы врачами в поиске патологий по 21 клиническому направлению, уточняет RT.

Помимо этого, с помощью ИИ медики обнаруживают на снимках лучевых исследований признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта и многих других заболеваний, сообщает телеканал «360».

Кроме того, с 2020 года умные алгоритмы работают в рамках эксперимента по внедрению в медицину технологий компьютерного зрения, пишет НСН.

В апреле заслуженный врач России, инфекционист Сергей Рябов рассказал, что образование холестерина с возможным развитием атеросклероза сосудов головного мозга может привести к деменции.

Из-за этого необратимого процесса кровеносная система перестает справляться со снабжением кислородом клеток.

В 2020 году руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом, д.м.н. Ян Власов рассказал о специфике заболевания рассеянным склерозом. Специалист отметил, что сейчас это заболевание встречается часто и в основном у молодых людей в возрасте от 22 до 27 лет, сообщает телеканал «Звезда». Он пояснил, что рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, которое способно привести к нарушениям двигательной функции и зрения. Главной причиной появления заболевания являются стрессы. Помимо этого он подчеркнул, что данное заболевание появляется исключительно из-за специфики генетики человека, когда в результате стрессов гены из детерминированного состояния переходят в активное.