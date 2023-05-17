Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом подчеркнул неизменность позиции США по отправке F-16 Киеву
Спорт
«Краснодар» обыграл «Урал» и вышел в суперфинал Кубка России
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
Общество
Задержан подозреваемый в природном пожаре в Свердловской области
Экономика
Аналитик объяснил сложную обстановку в мировой экономике в 2023 году
Мир
Небензя назвал русофобией слова главы ГУР Украины об «убийстве россиян»
Наука и техника
Исследователи создали первую 3D-модель затонувшего «Титаника»
Мир
В МИД РФ заявили об отсутствии решений Индонезии по вводу квоты для туристов
Происшествия
Мэр Донецка сообщил о раненом подростке в результате обстрелов города
Мир
США объявят о новом пакете антироссийских санкций на саммите G7
Мир
Постпредство РФ призвало ООН отреагировать на призывы Украины к убийству россиян
Мир
В Ватикане призвали сделать шаги для достижения мира на Украине
Происшествия
В Москве находившийся под домашним арестом обвиняемый ранил сотрудника УФСИН

В Москве начали определять рассеянный склероз при помощи нейросетей

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый сервис искусственного интеллекта, способного распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии головного мозга, заработал в Москве. Об этом в среду, 17 мая, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Теперь нейросети помогают врачам в поиске признаков рассеянного склероза на лучевых снимках. Это опасное неврологическое заболевание обычно начинает развиваться в молодом возрасте и со временем может привести к тяжелой инвалидности», — приводит слова Раковой агентство городских новостей «Москва».

При помощи технологий ИИ медики смогут увеличить скорость и точность его диагностики на МРТ головного мозга. Так, умные алгоритмы уже задействованы врачами в поиске патологий по 21 клиническому направлению, уточняет RT.

Помимо этого, с помощью ИИ медики обнаруживают на снимках лучевых исследований признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта и многих других заболеваний, сообщает телеканал «360».

Кроме того, с 2020 года умные алгоритмы работают в рамках эксперимента по внедрению в медицину технологий компьютерного зрения, пишет НСН.

В грибу видал: как галлюциногены приводят к рассеянному склерозу
Эксперты рассказали об опасности роста популярности на мухоморный микродозинг

В апреле заслуженный врач России, инфекционист Сергей Рябов рассказал, что образование холестерина с возможным развитием атеросклероза сосудов головного мозга может привести к деменции.

Из-за этого необратимого процесса кровеносная система перестает справляться со снабжением кислородом клеток.

В 2020 году руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом, д.м.н. Ян Власов рассказал о специфике заболевания рассеянным склерозом. Специалист отметил, что сейчас это заболевание встречается часто и в основном у молодых людей в возрасте от 22 до 27 лет, сообщает телеканал «Звезда». Он пояснил, что рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, которое способно привести к нарушениям двигательной функции и зрения. Главной причиной появления заболевания являются стрессы. Помимо этого он подчеркнул, что данное заболевание появляется исключительно из-за специфики генетики человека, когда в результате стрессов гены из детерминированного состояния переходят в активное.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023