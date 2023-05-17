В Москве находившийся под домашним арестом обвиняемый ранил сотрудника УФСИН

В Москве обвиняемый, находившийся под домашним арестом, ранил сотрудника УФСИН. Об этом сообщил Telegram-канал «112» в среду, 17 мая.

Инспектор пришел в квартиру на Кленовом бульваре, чтобы проверить, как 18-летний Алексей Спицын отбывает домашний арест. Обвиняемый нанес правоохранителю несколько ударов ножом. Пострадавший госпитализирован, нападавший скрылся с места. Его поиски ведутся.

Как уточняется, суд определил такую меру пресечения после нападения Спицына на прохожего. По информации канала, 14 мая он нанес мужчине несколько ударов ножом во время словесного конфликта.

4 марта житель Вологды разбил лицо девушке-полицейскому во время задержания. Девушка получила сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.