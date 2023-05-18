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Водитель Gelandewagen устроил массовое ДТП в Краснодаре
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Водитель Gelandewagen устроил массовое ДТП в Краснодаре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Краснодаре водитель автомобиля Mercedes Gelandewagen вечером 17 мая устроил массовое ДТП. Кадрами инцидента с «Известиями» поделился очевидец.

Авария произошла на пересечении улиц Северная и Костылева. Водитель иномарки проехал на запрещающий сигнал светофора и на перекрестке врезался в Hyundai.

От удара внедорожник перевернулся и задел еще два автомобиля.

«Предварительно, в результате аварии никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка», — сообщила пресс-служба городского УМВД в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день массовая авария произошла в Ставрополе: столкнулись три автомобиля. В ДТП пострадала новорожденная девочка.

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