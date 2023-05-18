РФ распространила в СБ ООН заявления Буданова о терактах против россиян

Россия распространила в Совбезе ООН письмо по поводу высказываний руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова о планах «продолжать убивать русских, где бы то ни было». Об этом 17 мая сообщили в постпредстве РФ при международной организации.

«Письмо по поводу известных заявлений главы украинской военной разведки сегодня распространено в качестве официального документа СБ ООН», — цитирует сообщение представительства «РИА Новости»

В документе постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул неприемлемость слов Буданова. По словам дипломата, оно стало вопиющим примером ненавистнических высказываний и русофобии, а также подстрекательства к насилию по национальному признаку.

Накануне Буданов заявил, что его ведомство причастно к терактам против ряда медийных лиц в России. Он отметил, что Вооруженные силы Украины будут «убивать русских в любой точке мира до полной победы» Киева.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя высказывания главы ГУР Украины, призвал воздерживаться от риторики, которая «разжигает», а не «успокаивает» ситуацию.

Он подчеркнул, что по-прежнему «не может проверить» подлинность цитаты главы украинской военной разведки.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что отсутствие реакции со стороны секретариата ООН на заявления Буданова возмутительно.

15 мая Небензя указал на подстрекательство к терроризму со стороны Украины и напомнил об ответственности Киева в том числе за убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина и гибель его соратника.