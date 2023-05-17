Собянин рассказал о планах развития виртуального помощника пассажиров в Москве

Запущенный около трех лет назад для помощи пассажирам в Москве чат-бот Александра планируют научить отвечать на более сложные вопросы о городском транспорте. Об этом в среду, 17 мая, в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр отметил, что чат-бот помогает пассажирам разобраться в билетной системе, пересадках, правилах провоза багажа, а также отвечает на любой интересующий вопрос о транспорте Москвы, пишет сайт aif.ru.

Так, за секунду чат-бот Александра дает консультации о работе городского транспорта и автовокзалов, пригородных электричек и аэроэкспрессов‎, парковок, каршеринга и такси, а также велосипедов и самокатов. Кроме того, помощник ответит на вопросы об эвакуации автомобиля и организации дорожного движения, пишет «Москва 24».

Чат-бот доступен в приложениях «Московский транспорт», «Парковки России», «Метро Москвы», социальных сетях и мессенджерах, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Планируем ее интегрировать с внутренними системами подведомственных организаций — это позволит еще больше автоматизировать ответы на самые сложные вопросы», — цитирует мэра НСН.

15 мая в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что поезд нового поколения может появиться в Московском метрополитене в 2026 году.

В настоящее время совместно с производителем занимаются разработкой новой модификации поезда «Москва-2020» с улучшенными характеристиками.