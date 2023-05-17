В Ватикане призвали сделать шаги для достижения мира на Украине

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин во время выступления в Рейкьявике на саммите Совета Европы заявил, что пришло время сделать шаги, которые помогут достигнуть «справедливого и окончательного мира» на Украине. Его слова 17 мая приводит католический новостной портал The Vatican News.

«Заверяю вас, что Святой престол будет продолжать играть свою роль», — подчеркнул Паролин.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан 13 мая. В день его визита группа активистов пришла к Колизею, где развернула баннер с надписью «Зеленскому [здесь] не рады». Кроме того, на другом крупном транспаранте были лозунги против отправки оружия Украине.

В этот же день украинский лидер заявил, что Украина не нуждается в посредниках, комментируя таким образом предложение Ватикана помочь в урегулировании конфликта.

Папа римский Франциск и высокопоставленные иерархи Ватикана не раз предлагали свою помощь. 10 мая Паролин заявил о контактах с Москвой и Киевом по вопросу «мирной миссии».

30 апреля папа римский Франциск указал на участие Ватикана в миротворческой миссии ради завершения конфликта РФ и Украины. В марте понтифик сообщал о своей готовности отправиться в Киев, но при условии, что он сможет съездить и в Москву.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.