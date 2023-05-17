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Экс-советник Пентагона подчеркнул важность уничтоженных Россией целей под Киевом

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия уничтожила под Киевом крайне уязвимые цели
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Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
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Россия ликвидировала очень важные цели под Киевом, это доказывают сильные взрывы под украинской столицей, заявил 17 мая YouTube-каналу Redacted экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Под Киевом русские попали по очень важным уязвимым местам, разнеся их в пух и прах», — сказал он.

По словам американского полковника, на кадрах видны сильные взрывы, это говорит о превосходной работе российской разведки.

«Россияне точно знают местонахождение всего новоприбывшего вооружения, места концентрации бронетехники из Германии, США, Великобритании — и уничтожают задолго до того, как это попадает непосредственно на поле боя», — подчеркнул полковник.

Макгрегор добавил, что почти все ракетные удары, нанесенные российской армией, пришлись на склады с боеприпасами и нового западного оружия. Поражены пункты нахождения ракет Storm Shadow и систем противоракетной обороны Patriot. Москва стремится ослабить противовоздушную оборону Киева и открыть небо для более интенсивной работы авиации, заключил офицер, подчеркнув, что «Россия в этом преуспела».

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Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что в Киеве в результате российского ракетного удара с понедельника на вторник был уничтожен дивизион зенитно-ракетных установок (ЗРК) Patriot. Уточнялось, что ликвидированы многофункциональная радиолокационная станция и пять пусковых установок комплекса.

В Сети появились кадры ночного удара по американскому комплексу. На записи видно, как система совершает около 30 пусков за минуту, поражая цель.

Официальный представитель военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что система противовоздушной обороны Patriot сохранила все свои функции.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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