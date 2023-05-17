Звезда сериала «Чисто английское убийство» Галлуччи умер в 81 год

Актер Виктор Галлуччи, известный по роли детектива Тома Бейкера в «Чисто английском убийстве» (The Bill), умер на 82-м году жизни. Об этом сообщило The Mirror.

По данным издания, актер умер в воскресенье, 14 мая.

Галлуччи занесен в Книгу рекордов Гиннесса как актер, дольше всех проработавший в телесериале. Артист снялся более чем в 900 эпизодах. Сериал выходил на экраны в период с 1984 по 2010 год, уточняет «Газета.Ru».

«Чисто английское убийство» получило множество наград, включая BAFTA и премию Гильдии сценаристов Великобритании.

Также актер получил признание за свою роль пилота-повстанца и штурмовика в «Звездных войнах: Новая надежда».

Уточняется, что Галлуччи планировал встретиться со своими бывшими коллегами по фильму и посетить в ноябре специальное празднование. Предстоящее мероприятие теперь посвятят покойному актеру и посвящено его памяти.