Вооруженные силы (ВС) России успешно блокирует американские ракеты HIMARS, используя электронные глушители, написал 17 мая обозреватель 19Fortyfive Максим Скрипченко.

«Россия всё более успешно блокирует ракеты HIMARS, используя электронные глушители, чтобы ракеты не попадали в цель», — отметил автор публикации.

Он обратил внимание, что российские военные, зная о планах Киева, переместили командные пункты за пределы досягаемости ракетных установок HIMARS.

«Наступательные операции обычно начинаются с нарушения тылового обеспечения и командных центров противника, поэтому этот шаг серьезно ограничивает способность Украины наносить эффективные удары», — подчеркнул Скрипченко.

Ранее, 9 мая, издание Military Watch Magazine сообщило, что американские военные эксперты не понимают, как Вооруженным силам (ВС) РФ удается подавлять РСЗО HIMARS. Ракетные комплексы, которые поставили на Украину, в последнее время становятся всё менее точными и эффективными, отметили специалисты.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.