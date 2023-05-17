Дорогу на улице Советской Милиции отремонтируют в Астрахани

В Астрахани отремонтируют дорогу на улице Советской Милиции на участке от Адмиралтейской до Володарского. Об этом сообщает городская администрация.

«Согласно контракту, подрядная организация заменит покрытие на проезжей части на площади свыше 4,5 тыс. кв. м, уложив два слоя асфальта. Специалисты нанесут разметку и отремонтируют пешеходные зоны. В ближайшее время они займутся установкой дорожных бордюров», — говорится в сообщении властей.

Работы стартовали в апреле. Подрядчик уже полностью снял старое покрытие и уложил первый слой нового асфальта, пишет «Астрахань-24».

Отмечается, что на ремонтируемом участке расположена школа № 30 и отдел полиции. После завершения работ комфортнее станет и родителям, которые отвозят своих детей в детсад № 63.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По нему же в этом году приведут в порядок улицы Белгородская, 2-я Басинская, Бабаевского, Софьи Перовской, проезды Вокзальный, Николая Островского и другие. Всего в перечень вошли 22 объекта.