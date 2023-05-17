Емельяненко и Ершов сыграли в гастрономическую «Русскую рулетку»

Боец ММА Александр Емельяненко и блогер Евгений Ершов 17 мая первый раз встретились лично перед поединком. Они сыграли в гастрономическую «Русскую рулетку».

В качестве первого испытания перед мужчинами поставили блюдо с канапе. Одна из закусок была очень острой, всё остальное имело нейтральный вкус. Спортсменам нужно было поочередно съедать по одному бутерброду, избегая острого. Они вышли вничью: вероятно, один из бойцов не заметил, как съел острую закуску.

Вторым испытанием стала такая задача: выпить морс из стопки, стоящей на топоре. Сделать это нужно было без помощи рук. Емельяненко справился с этим заданием отлично.

14 мая Ершов отметил, что предстоящий поединок с Емельяненко может стать для него «трамплином в мир боев», если удастся «вырубить» соперника.

Бойцы встретятся на ринге в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 мая. Это будет соглавный поединок.

Главной встречей станет бой между российским бойцом MMA Алексеем Олейником и британцем Оли Томпсоном. Помимо этого, на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой. Кроме того, зрители увидят бой Ивана Емельяненко и Алексея Леденева.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало — в 23:00.