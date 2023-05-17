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В ДНР число погибших увеличилось до пяти в результате обстрела ВСУ

Врио главы ДНР Пушилин: в результате обстрела ВСУ число погибших достигло пяти
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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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В результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) число погибших увеличилось до пяти, 23 человека получили ранения. Об этом сообщил в среду, 17 мая, врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он рассказал, что среди пострадавших оказался 13-летний подросток, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

«Повреждены 25 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры», — дополнил Пушилин в своем Telegram-канале.

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Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщил о 13-летнем подростке, который был ранен в результате обстрела города со стороны украинских войск. Инцидент произошел в Куйбышевском районе.

Тогда Кулемзин также рассказал о трех погибших мирных жителях вследствие обстрелов. Тогда было известно о двоих раненых людях.

Накануне один из снарядов, выпущенных ВСУ при обстреле Донецка, попал во двор школы № 85. Было повреждено остекление помещений здания.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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